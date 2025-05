Corriere dello Sport – Dal Portogallo | Francisco Conceiçao non resterà alla Juve | è deciso

2025-05-16 11:30:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere dello Sport: Francisco Conceiçao si allontana dalla Juventus. L’esterno offensivo portoghese, arrivato in prestito oneroso dal Porto la scorsa estate, potrebbe lasciare il club bianconero dopo il Mondiale per Club. Secondo quanto riportato dal quotidiano lusitano A Bola, la Vecchia Signora avrebbe già deciso di non attivare l’opzione di acquisto che vale 30 milioni di euro. Dal Portogallo: “Conceiçao non resterà alla Juventus”. L’esonero di Thiago Motta e il successivo arrivo di Igor Tudor sulla panchina della Juve hanno ridotto lo spazio a disposizione di Francisco Conceiçao. Complice il passaggio al 3-4-2-1, il “figlio d’arte” ha faticato ad imporsi durante la gestione tecnica del croato, pur avendo messo a referto 5 gol e 5 assist nell’arco di questa stagione, in tutte le competizioni. 🔗Leggi su Justcalcio.com

