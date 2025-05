Correggio lei voleva lasciarlo | la trappola mortale di Peter Pancaldi a Daniela Coman

Un amore tossico che si è trasformato in tragedia. Daniela Coman, 48 anni, è stata uccisa nella casa in cui viveva con il compagno Peter Pancaldi, 45enne originario di Prato di Correggio, nel Reggiano. Il corpo, ormai privo di vita, è stato trovato la sera di martedì 13 maggio. Un femminicidio che porta con sé l’eco di una relazione malata, logorata da gelosie, minacce, e violenze reiterate. Le indagini condotte dai Carabinieri hanno tracciato un quadro agghiacciante: l’uomo, già noto per problemi di tossicodipendenza e caratterizzato da comportamenti ossessivi, è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e da precedenti condotte persecutorie. La donna lascia un figlio di appena 11 anni. La dinamica del delitto: un piano calcolato. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Pancaldi avrebbe attirato Daniela in un’imboscata. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it

