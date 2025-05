correggio gioca per la a1 c è la sfida con il breganze

Cambiano le date delle finali dei play-off del gruppo nord di Serie A2 di hockey su pista, con la Bdl Mini Motor Correggio a ospitare stasera alle 20,45 al Dorando Pietri i veneti del Breganze (ingresso libero). La gara di ritorno è in programma a Breganze sabato 24, sempre alle 20,45. Il regolamento è quello della semifinale: sarà promossa in A1 la squadra che fa più gol nelle due partite, senza supplementari e rigori. In caso di parità, per due pareggi o vittoria-sconfitta con la stessa differenza reti, in A1 va il Breganze, primo classificato in regular season. Stessa procedura nel girone sud, con protagoniste la Pumas Viareggio allenata da Mirko Bertolucci e il Castiglion della Pescaia. Stasera si affrontano le compagini migliori della stagione regolare: il Breganze ha chiuso al primo posto con 49 punti, Correggio è arrivata seconda con 45. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

