Correa Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante argentino dell’Inter in vista dell’inizio del calciomercato estivo. Tutti i dettagli. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, ci sarebbe una nuova pista da seguire per il futuro di Joaquin Correa. L’argentino sembra infatti ormai destinato a lasciare l’ Inter al termine della stagione. CORREA INTER – «L’attacco è il reparto che va incontro a una più massiccia rivisitazione, se non altro perché Arnautovic e Correa saluteranno entrambi, ma anche perché andrà fatta ancora una valutazione su Mehdi Taremi, la cui stagione ha tutt’altro che soddisfatto. Per quanto riguarda i primi due, l’idea della dirigenza è quella di salutarli prima di partire per il Mondiale per club, ma prima che ciò si concretizzi, sarà necessario sviluppare e chiudere almeno un paio di trattative che consentirebbero ai nerazzurri di sentirsi sufficientemente coperti. 🔗Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Correa Inter, torna viva quella pista per la cessione: club interessato, la situazione