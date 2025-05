cordoglio per la scomparsa del lgt np sergio lupia in servizio alla capitaneria di porto di crotone

L’USIM esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa del Luogotenente NP Sergio Lupia, in servizio presso la Capitaneria di Porto di Crotone. La notizia della sua improvvisa morte ha suscitato grande commozione tra i colleghi e quanti lo conoscevano e stimavano. In questo momento di profondo dolore, l’USIM si stringe con affetto alla famiglia del sottufficiale scomparso, ai colleghi della Capitaneria e a tutta la comunità che ne ha apprezzato le qualità umane e professionali. 🔗Leggi su Laprimapagina.it

