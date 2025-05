Corbetta strade più pulite grazie alla Giornata Green

Corbetta si è animata per la Giornata Green, un'iniziativa che ha visto i volontari del gruppo Strade Pulite all'opera per ripulire le strade della città. Con grande impegno, hanno raccolto mozziconi, cartacce e altre immondizie, contribuendo così a un ambiente più sano e sostenibile per tutti.

Corbetta (Milano) - Mozziconi di sigaretta, cartacce, lattine, bottiglie: è il triste bottino r accolto dai volontari che hanno partecipato alla Giornata Green di Corbetta, un’iniziativa dedicata alla pulizia delle strade e al rispetto dell’ambiente promossa dal gruppo di v olontari Strade Pulite sostenuto dall’azienda PolyPiù con il coinvolgimento del polo industriale Polindart. Dipendenti, colleghi delle aziende del polo industriale e volontari si sono rimboccati le maniche per un’attività di raccolta rifiuti lungo le vie della città. Muniti di guanti, pinze e sacchi, hanno lavorato fianco a fianco per rimuovere cartacce, plastica e altri rifiuti abbandona ti, dimostrando che la r esponsabilità ambiental e può (e deve) partire anche dal mondo produttivo. La Giornata Green ha ribadito l’importanza della sensibilizzazione al tema della pulizia urbana, valorizzando il ruolo fondamentale che aziende e cittadini possono avere nel prendersi cura del bene comune. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Corbetta, strade più pulite grazie alla Giornata Green

