Coppa Selva di Fasano tutto pronto | 180 piloti ai nastri di partenza

Tutto è pronto per la Coppa Selva di Fasano, con 180 piloti ai nastri di partenza. La storica cronoscalata vede la partecipazione di numerosi campioni del settore, che in questi giorni sono arrivati in città. Oggi iniziano le verifiche tecnico-sportive, un passo fondamentale verso la competizione che promette emozioni e adrenalina.

Fasano, arriva la 66^ Coppa Selva: disposizioni di viabilità per il weekend

66^ Coppa Selva di Fasano: Christopher Lambert ospite d’eccezione

