Coppa Italia l’orgoglio di Gianni Morandi | Questo trionfo unisce tutti

Bologna, 16 maggio 2025 – “Cinquantuno anni senza vincere niente: ci pensi? Però l’altra notte è venuto fuori l’orgoglio del Bologna che tremare il mondo fa.”. Gianni Morandi ha un modo tutto suo di essere cordiale anche quando la voce è assonnata (“sono rientrato in città che faceva luce, capirai”). Ha un modo tutto suo anche di stare vicino al Bologna l’uomo che in un recente passato è stato perfino presidente onorario: sempre presente, ma discreto. BOLOGNA MILAN FINALE COPPA ITALIA FINE PARTITA Morandi, discreto al punto da aver declinato l’offerta di cantare l’inno di Mameli, vero? “Sì, è andata così. Il presidente della Lega serie A (Simonelli, ndr) me lo aveva chiesto, ma io gli ho risposto: ‘Lo faccio solo se chiamate anche uno del Milan, perché mi sembra più giusto che entrambe le squadre siano rappresentate’. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

