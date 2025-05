Coppa del Mondo Scherma Paralimpica è bronzo per Andreea Mogos | brilla la sciabola azzurra

A Eger, il 16 maggio, Andreea Ionela Mogos conquista un meritato bronzo nella prova di sciabola femminile categoria B durante la Coppa del Mondo di scherma paralimpica. Questa medaglia segna il suo secondo podio del 2025, dopo l'argento ottenuto in precedenza, e conferma l’ottima prestazione della sciabola azzurra nel panorama internazionale.

Eger, 16 maggio – Ancora una medaglia per l’Italia nella prova di Coppa del Mondo di scherma paralimpica a Eger. Nella seconda giornata della tappa in Ungheria è bronzo per Andreea Ionela Mogos nella prova di sciabola femminile categoria B, seconda volta sul podio nel 2025 per lei dopo l’argento della prova di Pisa. Si sono fermati ad un passo dal podio Loredana Trigilia nella sciabola A, Emanuele Lambertini nella spada A e di Michele Massa nella categoria B. La gara di Andreea Ionela Mogos è iniziata con il successo negli ottavi di finale contro l’ucraina Pozniak con il punteggio di 15-4. La portacolori delle Fiamme Oro ha poi vinto nei quarti di finale contro la georgiana Khetsuriani per 15-9 centrando la zona medaglia. Solo l’ultima stoccata ha fermato la corsa dell’azzura che è stata battuta dall’atleta paralimpica neutrale Kastsiuchkova 15-14 raggiungendo così la medaglia di bronzo. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

