Convitti la UIL Scuola RUA chiede interventi urgenti sugli organici del personale educativo

La UIL Scuola RUA ha inviato una lettera il 16 maggio 2025 ai vertici del Ministero dell’Istruzione e del Merito, esprimendo preoccupazione per le criticità degli organici del personale educativo nei convitti. L'organizzazione richiede interventi urgenti per garantire un adeguato supporto e una migliore qualità educativa per gli studenti.

