Convegno sulla Costa Sud di Palermo il 19 maggio all' Hotel San Paolo Palace

Il 19 maggio, presso l'Hotel San Paolo Palace, si terrà un convegno dedicato alla riqualificazione della Costa Sud di Palermo. Un'opportunità per esplorare progetti concretizzati e future prospettive di sviluppo, affinché questa area non sia solo una visione del futuro, ma un’opportunità immediata per il territorio. L'evento inizierà alle 9.

