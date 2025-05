Contrasto della prostituzione su strada il sindaco firma l' ordinanza | multe fino a 500 euro

Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha firmato un'ordinanza per contrastare la prostituzione su strada. A partire dal 26 maggio, saranno previste multe fino a 500 euro per comportamenti collegati all'esercizio della prostituzione, con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza e decoro nel territorio comunale.

EntrerĂ in vigore il prossimo lunedì, 26 maggio, l’ordinanza contingibile e urgente predisposta dal comando di Polizia locale del Comune di Rimini e firmata dal sindaco Jamil Sadegholvaad per prevenire e contrastare i pericoli cagionati da comportamenti connessi all’esercizio della prostituzione. 🔗Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Contrasto della prostituzione su strada, il sindaco firma l'ordinanza: multe fino a 500 euro

