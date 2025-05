Conto alla rovescia Dalle libere alla gara Dove vedere il Gp in tv

Il Gran Premio di Formula 1 del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna si avvicina! Scopri il programma completo con il conto alla rovescia dalle prove libere alla gara. Non perdere l'occasione di seguire ogni momento in diretta in TV: venerdì e sabato prove libere e qualifiche, culminando nella gara di domenica alle 15.

Questo il programma del Gran premio di Formula 1 del made in Italy e dell’Emilia-Romagna: venerdì prove libere 1 dalle 13.30 alle 14.30 e prove libere 2 dalle 17 alle 18; sabato prove libere 3 dalle 12.30 alle 13.30 e qualifiche alle 16; domenica la gara alle 15. Il Gran premio di Formula 1 del made in Italy e dell’Emilia-Romagna verrà trasmesso in diretta tv su Sky. Sarà dunque visibile, agli abbonati, sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport F1 HD (canale 207) con la possibilità , per questo appuntamento, di seguire le dirette in chiaro di qualifiche e gara su TV8 (canale 8 del digitale). Tutto il weekend sarà inoltre disponibile in live streaming online su Now e su Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Inoltre, qualifiche e gara saranno visibili in diretta streaming sul sito del canale TV8 (tv8. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Conto alla rovescia. Dalle libere alla gara. Dove vedere il Gp in tv

