Continassa Juve | meno due all’Udinese le possibili scelte di formazione di Tudor

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa oggi, nell’antivigilia di Juve Udinese. Contro i friulani dovrebbe tornare Kelly che partirebbe subito titolare, mentre Cambiaso e Gatti potrebbero rientrare per la panchina. Più no che sì il recupero di Koopmeiners. Ecco le possibili scelte del tecnico. Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Renato Veiga, Locatelli, Kelly; Alberto Costa, McKennie, Douglas Luiz, Weah; Yildiz, Nico Gonzalez; VlahovicKolo Muani. 🔗Leggi su Juventusnews24.com

