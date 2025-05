Conti in rosso ma le perdite si dimezzano

L'Azienda Servizi alla Persona Valsasino di San Colombano al Lambro segna un'importante inversione di tendenza: le perdite si riducono da 588mila euro a 246mila euro nel 2024. Il presidente Davide Panzetti esprime ottimismo, confermando la determinazione dell'ente a proseguire il proprio percorso dopo l'approvazione del bilancio.

Dopo la chiusura del 2023 con un meno 588mila euro l’Azienda servizi alla persona Valsasino di San Colombano al Lambro “rimonta“. "A fine 2024 il disavanzo è diminuito a 246mila euro, e dunque andiamo avanti con fiducia". Parola del presidente Davide Panzetti che, dopo l’approvazione del bilancio consuntivo 2024, analizza la delicata situazione dell’ente. L’anno scorso, a maggio, c’è stata la nomina del consiglio di indirizzo, che vede presidente Panzetti, vice Maddalena Dalcerri, consiglieri Elena Gazzola, Stefano Chiesa e Paolo Polenghi. Contemporaneamente c’è stato l’avvicendarsi di due direttori generali: "A giugno è andato in pensione Roberto Midali; poi avevamo stipulato una convenzione, con Asp Basso Lodigiano, per la condivisione del direttore generale Enrico Dusio, ma Regione lo ha autorizzato solo da agosto, fino a gennaio 2025. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Conti in rosso ma le perdite si dimezzano

Altre fonti ne stanno dando notizia

Perdite per oltre mezzo milione, così peggiorano i conti dell’Asp di Crotone

Come scrive catanzaro.gazzettadelsud.it: Conti in rosso per l’Asp di Crotone che ha approvato il bilancio consuntivo del 2024 con perdite per 502.757,89 euro. Numeri peggiori rispetto a quelli fatti registrare nel 2023 quando il rendiconto ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Conti in rosso per l'Eliseo - cena per re Carlo costata quasi 500mila euro

 I servizi esterni di catering e di allestimento degli spazi adibiti alla cena hanno fatto aumentare i costi per i ricevimenti tenuti fuori dall'Eliseo, come nel caso di Carlo III, ma anche del premier indiano Narendra Modi, che è stato accolto al Louvre, dove ha potuto ammirare alcuni dei capolavori del museo più visitato di Francia, ma che è costato ai contribuenti francesi oltre 400.