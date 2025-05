Conti deposito ultimi mesi per bloccare rendimenti al 4%

Il mercato dei conti deposito nel 2025 sta attraversando una fase di cambiamento, segnata da un generale rallentamento dei rendimenti. Nonostante questa tendenza, i conti deposito continuano a rappresentare una soluzione interessante per chi punta a forme di risparmio sicure e a basso rischio. Le ultime analisi di mercato evidenziano un lieve calo dei tassi medi, che tuttavia non compromette la competitività di alcuni prodotti, soprattutto quelli a breve termine. Gli ultimi dati di maggio. A maggio 2025, i tassi lordi medi per i depositi a breve scadenza si sono attestati al 2,65%, registrando un leggero aumento rispetto a marzo (+0,01%). Al contrario, i depositi con durata intermedia (18 mesi) hanno subito un calo più marcato, scendendo al 2,54% (-0,06%), mentre i prodotti a lungo termine, come quelli quinquennali, sono calati al 2,43% (-0,05%). 🔗Leggi su Quifinanza.it

