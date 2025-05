Avevo deciso di non scrivere niente di Eurovision. E non certo perché io consideri questa manifestazione, nei fatti uno spettacolare programma televisivo che ha incidentalmente la musica come scusa per mostrare nani e ballerine, qualcosa di clamorosamente vicina alla mia idea di trash, figuriamoci, mai avuto problemi a occuparmi di trash, quanto piuttosto perché avevo deciso di boicottarlo. Per chi fa il mio mestiere, cioè quello di scrivere e di veder pubblicato quello che scrive, ignorare è spesso un’arma, e uso la parola arma non a caso, più potente che il criticare negativamente, perché il motto “bene o male purché se ne parli”, in epoca social, è tornato tristemente in voga, il silenzio si fa potente, quasi una forma di ghosting letterario. Volevo boicottare Eurovision, e il fatto che io usi un verbo passato e stia qui a parlarne afferma in maniera incontrovertibile che ho cambiato idea, perché non sono affatto d’accordo che in quel contesto così in apparenza votato all’inclusività, la comunità LGBTQ+ ha una rappresentazione che manda letteralmente ai matti uno come il generale Vannacci, e a un’idea di Europa coesa e compatta, anche per questa messa in campo di diversità culturali e antropologica che a volte fa sorridere, credo che la presenza di Israele sia una crepa che nessun artigiano giapponese potrà mai aggiustare con un filo d’oro, al fine da evidenziarne l’importanza. 🔗Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Contestata Yuval Raphael a Eurovision, ma nessuno in Rai lo dice