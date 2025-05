Conte Juventus colpo di scena per l’ex Inter | può tornare in bianconero ma tutto dipende da…

Conte Juventus, ecco spuntare il colpo di scena per l’ex allenatore dell’Inter, così può tornare in bianconero, eppure tutto dipende da.. Conte Juventus, un accostamento di parole che potrebbe tornare di moda. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport che svela alcuni possibili retroscena sull’ex tecnico dell’ Inter. Vediamo un estratto dal quotidiano: CONTE JUVENTUS – «I sogni sono desideri di felicità: lo diceva Cenerentola e lo pensa anche la Signora, perché Conte in questo momento è veramente un sogno che si cercherà in tutti i modi di trasformare in realtà, ma con la consapevolezza che non dipende soltanto dalla Juventus. L’ex capitano ed ex allenatore bianconero ha un contratto con il Napoli fino al 2027 e trattare con Aurelio De Laurentiis, si sa, non è mai semplice. Volere però spesso è anche potere, Conte ama le sfide e potrebbe farsi convincere dal progetto bianconero, che punta già dalla prossima stagione a costruire una squadra competitiva per lo scudetto. 🔗Leggi su Internews24.com

