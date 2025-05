Conte Juve (Gazzetta dello Sport), è lui il sogno per la panchina del futuro! Chiellini pronto a fare da sponsor: può convincerlo così. Ultimissime. Arrivano preziosi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Antonio Conte, attualmente alla guida del Napoli capolista e primo nome nella lista dei desideri della dirigenza della Juve per la panchina del futuro. Come confermato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport è lui il sogno che i bianconeri cercheranno di trasformare in realtà. Chiellini proverà a convincerlo dopo tanti anni passati insieme a Torino e in Nazionale italiana. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conte Juve (Gazzetta), è lui il sogno per la panchina! Chiellini pronto a fare da sponsor: può convincerlo così. Ultimissime