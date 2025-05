Conte Juve Balzarini calma le acque | Ancora nessun contatto tra le parti Lui aspetta questo momento per… Come stanno le cose

Gianni Balzarini chiarisce la situazione riguardo all'ormai noto accostamento di Antonio Conte alla panchina della Juventus. Nonostante le voci insistenti, attualmente non ci sono contatti tra le parti. Balzarini sottolinea che il tecnico del Napoli attende il momento opportuno, ma per ora non ci sono novità significative nel panorama bianconero.

Conte Juve, Balzarini dà aggiornamenti sull'accostamento dell'allenatore del Napoli ai bianconeri: non ci sono novità esaltanti. Antonio Conte sembra vicino alla panchina della Juventus. Anzi no. La "smentita" arriva attraverso le parole di Gianni Balzarini. Sul proprio canale YouTube, il giornalista ha asserito che non ci sarebbero stati contatti tra i bianconeri e l'allenatore del Napoli attraverso queste parole. PAROLE – « Capitolo allenatore: non ci sono novità. Il nome di Antonio Conte continua ad essere quello più gettonato, però posso confermare che non risultano contatti diretti tra la Juventus e Conte attualmente. Cioè non è che la Juventus è andata da Conte e gli ha detto di venire. Tra l'altro, Conte avrebbe posticipato l'incontro con De Laurentiis praticamente dopo questa giornata ».

