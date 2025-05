Conte alla Juve grazie a un fedelissimo | sarebbe davvero conveniente tornare in bianconero?

Da settimane si susseguono le voci di un ritorno di Antonio Conte alla Juventus. Per i bianconeri rappresenterebbe uno scenario romantico, ma siamo sicuri che questa sarebbe la scelta giusta per il prosieguo professionale dell’allenatore salentino? Nonostante un finale di stagione totalmente dedicato al Napoli e al duello scudetto contro l’Inter, il futuro di Antonio Conte, è appeso a un filo. C’è molta incertezza sulla sua permanenza in Campania e, al tempo stesso, vari club lo vorrebbero come guida per la prossima stagione. Tra le opzioni, c’è un possibile ritorno alla Juventus. Conte torna alla Juventus? Tutto dipende da Chiellini. Un ruolo chiave per l’ipotetico ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Vecchia Signora è ricoperto da Giorgio Chiellini, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport. 🔗Leggi su Spazionapoli.it

