Consulta subito vincolante il no al terzo mandato

La Consulta ha emesso una sentenza vincolante che esclude la possibilità di un terzo mandato per i presidenti delle Regioni a statuto ordinario. Questa decisione segna un punto di svolta importante, alimentando il dibattito sul potenziale ricorso in Trentino. Scopri di più sui dettagli di questa sentenza e le sue implicazioni.

Le motivazioni della sentenza emessa dalla Consulta mettono da subito la parola fine alla possibilità di un terzo mandato per i presidenti delle Regioni a statuto ordinario. Si apre il dibattito per il ricorso in Trentino. 🔗Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Consulta, subito vincolante il no al terzo mandato

Approfondimenti da altre fonti

Consulta, divieto di terzo mandato è subito vincolante

Riporta msn.com: Il divieto di terzo mandato per i presidenti delle regioni a statuto ordinario è subito operativo e per essere applicato non necessita di alcuna apposita normativa delle singole regioni, perchè si tra ...

