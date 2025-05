Confindustria Emilia sceglie la nuova presidente | è Sonia Bonfiglioli

Confindustria Emilia ha eletto all'unanimità Sonia Bonfiglioli come nuova presidente per il quadriennio 2025-2029. L'Assemblea Generale delle imprese associate, svoltasi oggi a Palazzo Albergati di Zola Predosa, ha confermato la scelta già anticipata dal Consiglio Generale del 15 aprile, segnando una svolta significativa per l'organizzazione imprenditoriale regionale.

