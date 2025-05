Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese | il VIDEO con le parole del tecnico bianconero

In vista della sfida contro l'Udinese nella 37ª giornata di Serie A, il tecnico bianconero Tudor ha affrontato i media in conferenza stampa. Nel video qui presentato, il mister analizza il recente pareggio con la Lazio e le aspettative verso il prossimo match. Scopri le sue parole esclusive.

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: il VIDEO con le parole del tecnico all’antivigilia del match della 37ª giornata di Serie A 202425. (Marco Baridon inviato all’Allianz Stadium) – Dopo il pareggio contro la Lazio allo stadio Olimpico, la Juve è pronta a tornare in campo domenica all’Allianz Stadium contro l’ Udinese. Nel giorno dell’antivigilia, venerdì 16 maggio, Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa alle 14.00 per presentare il match davanti ai media. LA CONFERENZA STAMPA DI TUDOR ALLA VIGILIA DI JUVE UDINESE .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: il VIDEO con le parole del tecnico bianconero

Cosa riportano altre fonti

Conferenza stampa Tudor LIVE: le parole pre Juventus-Udinese

Come scrive jmania.it: Conferenza stampa Tudor LIVE: le parole pre Juventus-Udinese. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra bianconera ...

Tudor, diretta conferenza Juventus-Udinese: le dichiarazioni

Si legge su tuttosport.com: L'inizio della conferenza stampa di Igor Tudor per Juventus-Udinese è in programma alle ore 14:00 dall'Allianz Stadium di Torino. Sarà possibile seguire qui, su TuttoSport, la diretta testuale.

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium

Come scrive juventusnews24.com: Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla prima del match dello Stadium contro i friulani La Juve di Igor Tudor torna in campo domenica sera per la sfida contro l’Udinese dopo il pareggio ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Napoli-Lecce: Spalletti in conferenza stampa, la squadra azzurra cerca la vittoria per lo Scudetto

Dopo la sconfitta casalinga contro il Milan, il Napoli è determinato a tornare alla vittoria nel match contro il Lecce valido per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023.