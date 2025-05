Conferenza stampa Rosucci | Stagione stratosferica ma abbiamo festeggiato abbastanza Vogliamo la Coppa Italia

Martina Rosucci, centrocampista della Juventus Women, si è espressa in vista della finale di Coppa Italia, sottolineando l'importanza di non accontentarsi nonostante una stagione stratosferica. La giocatrice ha dichiarato: "Abbiamo festeggiato, ma ora vogliamo la Coppa Italia." L'appuntamento è per sabato 17 maggio alle ore 18.00.

di Mauro Munno Conferenza stampa Rosucci: le dichiarazioni della giocatrice della Juventus Women alla vigilia della finale di Coppa Italia. Martina Rosucci, centrocampista della Juventus Women, parla alla vigilia della finale di Coppa Italia femminile in programma sabato 17 maggio alle ore 18.00 allo stadio Sinigaglia di Como contro la Roma. FINALE A COMO – « È una finale, una partita che si descrive da sola. Giocare in uno stadio così bello e in un panorama speciale è bellissimo. Como è una società storica, è un’orgoglio giocare qui. Sarà equilibrata ed entrambe vorremo il trofeo. Noi giochiamo per vincere e la Roma vorrà rifarsi ». AVVICINAMENTO – « Una stagione senza dubbio stratosferica. Siamo state concentrate, abbiamo festeggiato a sufficienza. Dal primo giorno ci siamo concentrate sulla finale che è un obiettivo. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Rosucci: «Stagione stratosferica, ma abbiamo festeggiato abbastanza. Vogliamo la Coppa Italia»

