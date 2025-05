Conferenza stampa Rosucci LIVE | le dichiarazioni della vigilia della finale di Coppa Italia

di Mauro Munno Conferenza stampa Rosucci: le dichiarazioni della giocatrice della Juventus Women alla vigilia della finale di Coppa Italia. Martina Rosucci, centrocampista della Juventus Women, parla alla vigilia della finale di Coppa Italia femminile in programma sabato 17 maggio alle ore 18.00 allo stadio Sinigaglia di Como contro la Roma. FINALE A COMO – « È una finale, una partita che si descrive da sola. Giocare in uno stadio così bello e in un panorama speciale è bellissimo. Como è una società storica, è un’orgoglio giocare qui. Sarà equilibrata ed entrambe vorremo il trofeo. Noi giochiamo per vincere e la Roma vorrà rifarsi ». AVVICINAMENTO – « Una stagione senza dubbio stratosferica. Siamo state concentrate, abbiamo festeggiato a sufficienza. Dal primo giorno ci siamo concentrate sulla finale che è un obiettivo. 🔗Leggi su Juventusnews24.com

