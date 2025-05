Conferenza stampa Canzi | Non siamo favoriti Ultima partita difensiva al Tre Fontane? Conta vincere

Alla vigilia della finale di Coppa Italia femminile, Max Canzi, tecnico della Juventus Women, si è espresso in conferenza stampa. Con umiltà, ha affermato che la sua squadra non è favorita e ha sottolineato l'importanza di vincere l'ultima partita difensiva al Tre Fontane. L'incontro è fissato per sabato 17 maggio alle ore 18.00 allo stadio Sinigaglia.

di Mauro Munno Conferenza stampa Canzi: le dichiarazioni del tecnico della Juventus Women alla vigilia della finale di Coppa Italia. Max Canzi, tecnico della Juventus Women, parla alla vigilia della finale di Coppa Italia femminile in programma sabato 17 maggio alle ore 18.00 allo stadio Sinigaglia di Como contro la Roma. GIOCARE A COMO – « Una delle location più belle. Ci ho giocato quattro anni fa qui da allenatore quando il Como ha vinto il campionato di Serie C e c’erano meno persone di quelle che ci saranno domani. Questo fa ben sperare per il movimento e fa pensare che la scelta di Como sia stata giusta. Per noi è fondamentale perché significa che suscita interesse nella gente e questo è fondamentale ». COPPA ITALIA- « Volevamo qualificarci per la Champions ed andare il più avanti possibile in Coppa Italia. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Canzi: «Non siamo favoriti. Ultima partita difensiva al Tre Fontane? Conta vincere»

