Oggi alle ore 11,30 in occasione dell’iniziativa organizzata dalla Regione Marche Grand Tour Musei Marche, il teatro Comunale di Mombaroccio ospiterà il direttore della Rete Museale Marche Nord, Luca Baroni, in un intervento dal titolo Dal Medioevo a Barocci: i tesori d’arte di Mombaroccio. Si tratta di una importante occasione per riepilogare o riscoprire il patrimonio artistico del Comune di Mombaroccio, a partire da capolavori di grandezza internazionale come la Croce del Maestro di Mombaroccio o il polittico di Zanino di Pietro, fino a grandi opere della tradizione veneta e marchigiana a firma di maestri come Marco Basaiti e Antonio Cimatori, la cui presenza ha contribuito anche ad alimentare il mito locale secondo il quale il grande artista urbinate Federico Barocci sarebbe nato proprio a Mombaroccio. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Conferenza di Baroni sulla figura del pittore. Federico Barocci