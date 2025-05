Confcommercio | bene l’economia non i consumi

Bene i fondamentali, con l’inflazione che resta sotto controllo. Ma i consumi sono fermi: "I comportamenti di spesa delle famiglie sono ancora molto prudenti". Così, stando alle stime di Confcommercio, ad aprile e maggio il Pil crescerebbe su base congiunturale dello 0,1%, valori che porterebbero nel mese in corso la variazione su base annua allo 0,8%. Sono queste le indicazioni principali che emergono dall’ultima indagine congiunturale di Confcommercio che sottolinea "la difficoltà delle famiglie di tornare su un sentiero di crescita della domanda, più che alle dinamiche reddituali, comunque positive". La causa? Il permanere, anzi al peggiorare, delle aspettative per il futuro. Infatti secondo Confcommercio l’economia italiana, dopo un primo trimestre complessivamente positivo, in cui è stata confermata la stima di una crescita congiunturale dello 0,3%, mostra indicatori in alta frequenza progressivamente in fase di indebolimento. 🔗Leggi su Quotidiano.net

