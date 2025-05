Condannato per maltrattamenti sul padre viola più volte l' affidamento in prova

Il 14 maggio, i carabinieri di Mesola hanno arrestato un uomo di 55 anni, condannato per maltrattamenti sul padre. Nonostante fosse in affidamento in prova, ha violato le prescrizioni in più occasioni, portando all'aggravamento della misura e alla sua detenzione in carcere. La vicenda mette in luce le difficoltà nel gestire situazioni di reinserimento sociale.

Nel pomeriggio del 14 maggio, i militari della Stazione carabinieri di Mesola hanno arrestato un 55enne domiciliato presso una comunità, dando così esecuzione all'aggravamento della misura dell'affidamento in prova di cui stava beneficiando, con quella della detenzione in carcere.

