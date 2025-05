Condannata a 9 anni l’ex direttrice del carcere | aveva una relazione con un detenuto

È stata condannata a nove anni di reclusione per abuso di potere Kerri Pegg, 42 anni, ex dirigente penitenziaria britannica, protagonista di uno dei più discussi scandali giudiziari degli ultimi anni nel Regno Unito. La sentenza è arrivata dalla Preston Crown Court, al termine di un processo che ha suscitato un clamore mediatico notevole. Dall’ascesa alla rovina: Kerri Pegg finisce in cella per abuso di potere. Secondo quanto emerso, Pegg avrebbe intrattenuto per anni una relazione sentimentale e sessuale con Anthony Saunderson, trafficante di droga e figura influente della criminalità organizzata di Liverpool. Saunderson era detenuto presso la prigione di Kirkham, nel Lancashire, dove Pegg ricopriva il ruolo di direttrice. Fino a poco tempo fa, la donna era considerata una stella nascente all’interno del sistema penitenziario britannico: carriera fulminea, leadership decisa e riconoscimenti ufficiali. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it

