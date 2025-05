Concorso Internazionale dei Madonnari a Nocera Superiore | al via gli eventi

Al via la XXVI edizione del Concorso Internazionale dei Madonnari a Nocera Superiore, presentato oggi in aula consiliare. Con eventi civili e religiosi, la manifestazione celebra il tema "Testimoni di speranza". A chiudere i festeggiamenti, il concerto di Andrea Sannino promette emozioni indimenticabili per tutti i partecipanti.

E' stato presentato questa mattina in aula consiliare la XXVI edizione del Concorso Internazionale dei Madonnari e il programma civile e religioso. A chiudere i festeggiamenti il concerto di Andrea Sannino. "Testimoni di speranza" è il tema scelto per la XXVI edizione del Concorso Internazionale.

