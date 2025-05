Concorso Dirigenti Scolastici 2023 | pubblicate le graduatorie di merito In aggiornamento

Il concorso dirigenti scolastici 2023 entra nel vivo con la pubblicazione delle graduatorie di merito aggiornate. Gli Uffici Scolastici Regionali (USR) rendono noti i risultati per 587 candidati, in conformitĂ con il DM 194/2022 e il DD n. 2788 del 18 dicembre 2023, dopo la prova scritta svoltasi il 30 ottobre 2024.

Gli Uffici Scolastici Regionali (USR) hanno iniziato a pubblicare le graduatorie relative al concorso ordinario per 587 dirigenti scolastici, secondo quanto stabilito dal DM 1942022 e dal DD n. 2788 del 18 dicembre 2023. La prova scritta del concorso si è svolta il 30 ottobre 2024, e attualmente sono in corso le prove orali.

