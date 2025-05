L’ Automobile Club d’Italia ha annunciato un piano di assunzioni: il prossimo concorso Aci, e i successivi, prevedono oltre 150 posti nel triennio 2025-2027, molti dei quali già in ingresso dai prossimi mesi. Le posizioni offerte saranno a tempo indeterminato, così come stabilito dal Piao, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione Aci recentemente pubblicato. Piano di assunzioni in Aci. Secondo il Piano, Aci prevede 90 nuove assunzioni già nel primo anno, su un totale di oltre 150 nell’intero triennio. Ecco come saranno distribuite le posizioni nel 2025: 50 funzionari nelle sedi periferiche;. 20 funzionari alla sede centrale (di cui 10 con contratto di apprendistato per giovani neolaureati; 3 in area tecnico-specialistica a supporto della digitalizzazione e del piano Ict; 18 assistenti amministrativo-gestionali per attività di back office; 2 assistenti tecnico-specialistici per supporto It). 🔗Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Concorso ACI, 150 posti di lavoro: contratto indeterminato