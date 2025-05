Concorsi pubblici | Arpal assume un collaboratore tecnico

ARPAL ha avviato un bando di concorso pubblico per l'assunzione di un collaboratore tecnico a tempo pieno e indeterminato. Pubblicato oggi, venerdì 16 maggio, il bando rimarrà aperto fino al 4 giugno alle 23:59. Questa è un’opportunità importante per coloro che desiderano entrare nel settore pubblico e contribuire al lavoro dell'agenzia.

