Conclusi i colloqui Russia-Ucraina a Istanbul Per Kiev pochi progressi i russi soddisfatti

Si sono conclusi a Istanbul i colloqui tra Russia e Ucraina, ma per Kiev i risultati sono deludenti. Una fonte diplomatica ucraina ha dichiarato che non ci sono stati progressi significativi, mentre i rappresentanti russi si sono detti soddisfatti. L'incontro, durato poco piĂą di un'ora e mezza, non ha portato a nuove intese.

ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – L’incontro di Istanbul “non ha portato a progressi significativi”. Così una fonte diplomatica ucraina ha riferito dell’andamento dei colloqui odierni al sito Axios. Sono durati poco piĂą di un’ora e mezza i negoziati tra la delegazione russa e quella ucraina, negoziati che non hanno visto la presenza dei due capi di Stato, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Quest’ultimo, commentando l’assenza di Putin, ha dichiarato da Tirana, dove si trova per il vertice della ComunitĂ politica europea (Cpe), che Mosca ha inviato a Istanbul una delegazione composta “dalle stesse persone” che c’erano ai primi e unici negoziati tenuti nel 2022, a conflitto appena iniziato. “Se si scopre che la delegazione russa è solo un teatrino, allora il mondo deve reagire”, ha dichiarato Zelensky, invocando ulteriori sanzioni nei confronti del settore energetico e del sistema bancario della Russia. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Conclusi i colloqui Russia-Ucraina a Istanbul. Per Kiev “pochi progressi”, i russi “soddisfatti”

