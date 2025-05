Conclave il cardinale Zuppi | Io eletto Papa? Avrei fatto come nel film di Nanni Moretti

Al Salone del libro di Torino, il cardinale Matteo Maria Zuppi ha condiviso il suo sogno di un conclave alternativo, rievocando il film di Nanni Moretti. Se fosse stato eletto Papa, avrebbe immaginato un annuncio capace di coinvolgere e commuovere una folla in piazza San Pietro, simile a quella attesa per Robert Francis Prevost.

(Adnkronos) – Cosa sarebbe successo se Matteo Maria Zuppi fosse stato scelto come nuovo Papa al posto di Robert Francis Prevost? A rivelarlo è lo stesso cardinale romano al Salone del libro di Torino. "Vedere tanta gente in piazza San Pietro che aspettava l’annuncio del nuovo Pontefice è stato commovente, c’era gioia e suspense", ha . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

