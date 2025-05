Conceicao Veiga e Kolo Muani | contro l’Udinese l’ultima con la Juventus allo Stadium | CM IT

Domenica sera contro l’Udinese andrà in scena l’ultima partita casalinga della stagione, quella che potrebbe essere l’ultima in assoluto allo Stadium con la maglia della Juventus per diversi calciatori L’ultima partita dell’anno in casa è anche l’occasione per tracciare una linea e fare un bilancio, così succederà domenica sera dopo Juventus-Udinese. Sono parecchi i giocatori per cui quella contro i friulani potrebbe essere l’ultima partita in assoluto con la maglia bianconera all’Allianz Stadium. Conceicao, Veiga e Kolo Muani: contro l’Udinese l’ultima con la Juventus allo Stadium – Calciomercato.it (LaPresse) I primi nomi che vanno citati sono sicuramente quelli dei calciatori in prestito secco: Renato Veiga, Randal Kolo Muani e Francisco Conceicao. Sono tre situazioni differenti, con il difensore portoghese che ha convinto i bianconeri, ma il Chelsea fino ad ora non ha mai aperto alla possibilità di cederlo a titolo definitivo, mentre per l’attaccante francese a fine stagione ci sarà un incontro con il Paris Saint-Germain per comprendere se ci possono essere le basi per intavolare una nuova operazione. 🔗Leggi su Calciomercato.it

