Conceicao Juve è sempre più lontano da Torino! L’idea dei bianconeri è chiara | i suoi soldi saranno investiti per lui Novità

Conceicao Juve, è sempre più lontano da Torino: tutti gli aggiornamenti sul futuro dell'attaccante portoghese. L'esperto di mercato Matteo Moretto ha fornito importanti aggiornamenti su quello che potrebbe essere il futuro di Conceicao, attaccante della Juve in prestito dal Porto che probabilmente non sarà riscattato. PAROLE – «Al 99% non verrà riscattato. I 30 milioni pesano sulle tasse della Juve. La Juve non era pienamente convinta di procedere con il riscatto del portoghese ma ad oggi, salvo sorprese, la Juve li vuole stanziare per un investimento importante in attacco per il prossimo anno».

