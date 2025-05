AGI - Circa 2.600 posizioni a Milano, oltre 1.000 tra Cortina ed Anterselva, 460 in Val di Fiemme (Predazzo e Lago di Tesero) e circa 500 in Valtellina (Bormio e Livigno), per un totale di 4.500 lavoratori, è quanto prevede l'occupazione in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Selezione delle figure professionali. La multinazionale delle risorse umane Randstad, HR Partner ufficiale dell'evento, ha avviato la selezione di figure professionali da impiegare nei diversi territori coinvolti dalla manifestazione. Per la selezione è stato organizzato un Recruiting Day nazionale il prossimo 28 maggio in tutte le 270 filiali di Randstad, tra cui quelle dei territori direttamente interessati dai Giochi (Milano, Sondrio, Bormio, Verona, Cortina, Longarone, Trento e Bressanone). 🔗Leggi su Agi.it

© Agi.it - Con le Olimpiadi di Cortina 4500 posti di lavoro. Le figure più richieste