Con la moto sulla fiancata sbalzato dalla sella | è in pericolo di vita

Un grave incidente ha colpito un motociclista di 40 anni di Motteggiana, ricoverato in pericolo di vita al Civile di Brescia. Il sinistro è avvenuto giovedì a Gonzaga, sulla Strada provinciale 50, dove l'uomo è stato sbalzato dalla sella. I carabinieri di Moglia stanno indagando sulle circostanze dell'accaduto.

È ricoverato al Civile di Brescia, in pericolo di vita, il motociclista di 40 anni di Motteggiana coinvolto nel grave incidente di giovedì a Gonzaga, poco prime delle 13 sulla Strada provinciale 50, in quel tratto Via Brigate Garibaldine: come ricostruito dai carabinieri di Moglia, intervenuti.

