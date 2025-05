Con i farmaci anti-obesità si rischia di riprendere tutto il peso e anche di più

Un’analisi della Oxford University, appena presentata al Congresso europeo sull’Obesità di Malaga, ha messo in risalto il fatto che chi assume i nuovi farmaci contro l’obesità GLP-1 a base di semaglutide e tirzepatide (Wegovy e Mounjaro) corre il serio rischio -se interrompe la cura e non riesce a mantenere un sano stile di vita- di riprendere tutto il peso perduto entro 10 mesi dall’interruzione. Una ripresa dei chili molto più rapida rispetto a quanto accada quando si riesce a dimagrire con la sola dieta. L’analisi è stata portata avanti andando a confrontare undici studi condotti dalla stessa Università, che hanno preso in esame 6.370 pazienti adulti in otto studi randomizzati e in tre studi osservazionali: gli scienziati hanno rilevato che, in media, i pazienti che grazie ai farmaci GLP-1 avevano perso circa 16 kg ne avevano ripresi 9,6 entro un anno. 🔗Leggi su Panorama.it

