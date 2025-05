Con Android 16 le azioni rapide sulle notifiche diventeranno magiche grazie a Gemini

Con Android 16, le notifiche si trasformano in un'esperienza ancora più intuitiva grazie a Gemini. Le nuove "Magic Actions" renderanno le azioni rapide non solo più efficienti, ma anche sorprendenti. Scopri come Google sta rivoluzionando la gestione delle notifiche e cosa aspettarti da questo entusiasmante aggiornamento.

Per Android 16, Google sta cercando di migliorare le azioni rapide per le notifiche con l'ausilio di Gemini: in arrivo le Magic Actions.

