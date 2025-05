Comunità politica europea a Tirana | Rama guida il summit

Il vertice della Comunità politica europea a Tirana segna un appuntamento cruciale sui temi attuali politici. A Tirana va in scena il sesto vertice della Comunità Politica Europea. Nella famosa e storica piazza Skanderbeg, i vari leader europei presenti si sono riuniti per discutere del futuro europeo. Al centro dei lavori, la guerra in Ucraina, con la partecipazione speciale del presidente Volodymyr Zelensky e argomento cardine. Rama riceve le delegazioni europee e apre il summit di Tirana Cityrumors.it foto Ansa Tra i temi da discutere anche sicurezza, migrazioni e l’allargamento dell’Unione europea. A ridosso del mancato incontro ad Istanbul, per la pace in Ucraina, tanta Europa nel piatto. Comunità politica europea: Rama accoglie a Tirana le varie delegazioni. Il premier albanese Edi Rama ha accolto tutte le delegazioni, tra cui il premier olandese Dick Schoof, quello spagnolo Pedro Sanchez e l’alto rappresentante Ue per gli Affari esteri, Kaja Kallas. 🔗Leggi su Cityrumors.it

