Comprare casa in Italia conviene agli stranieri dove la cercano

Comprare casa in Italia è sempre più conveniente per gli stranieri, che trovano nel Bel Paese la loro meta preferita per una seconda abitazione. Secondo un’indagine di Gate-away.com, il portale immobiliare dedicato a chi cerca immobili in Italia, emergono interessanti trend e preferenze per le località più ambite dagli acquirenti internazionali.

L’Italia si conferma la prima scelta per chi desidera acquistare una seconda casa all’estero, secondo una recente indagine di Gate-away.com, il portale immobiliare dedicato esclusivamente agli acquirenti stranieri interessati al mercato italiano. Dall’analisi, effettuata tra gli utenti del sito, emerge che oltre la metà degli intervistati (53,06%) è interessata esclusivamente all’Italia, superando nettamente altre mete mediterranee come Spagna (22,31%) e Portogallo (17,80%). Questi Paesi, come l’Italia, attirano per il clima favorevole, l’alta qualità della vita e i suggestivi paesaggi. Il profilo dello straniero che vuole vivere qui: degli Stati Uniti e over 56. Nella classifica ci sono anche Francia, Grecia, Regno Unito, Malta, Cipro e Turchia. Non mancano poi destinazioni meno convenzionali, ma comunque considerate da chi cerca soluzioni più personalizzate, come Croazia, Austria, Costa Rica, Irlanda, Germania e Thailandia, preferite da una minoranza di utenti attratti da contesti alternativi o di nicchia. 🔗Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Comprare casa in Italia conviene agli stranieri, dove la cercano

