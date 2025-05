Con un indice di domanda relativa di 5.3 il quartiere Sesto Marelli è quello più richiesto per comprare casa a Sesto San Giovanni. A rivelarlo è un’indagine di Idealista che ha analizzato le richieste per ogni annuncio pubblicato durante il trimestre 2025. Attraverso il parametro dell’indice di domanda relativa è possibile comprendere quali sono i quartieri più richiesti perché è il risultato di quanto sia forte la pressione della domanda rispetto all’offerta. Sesto Marelli non entra nella top 20 dei quartieri più richiesti in Italia ma batte Milano considerando come il quartiere Forlanini della città meneghina abbia un indice di 4.7. I quartieri più richiesti di Sesto San Giovanni. Oltre a Sesto Marelli sono molto apprezzati per comprare casa a Sesto San Giovanni i quartieri di Rondò-Torretta e il Centro che hanno rispettivamente un indice di domanda relativa pari a 4. 🔗Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Comprare casa a Sesto San Giovanni, stravince il quartiere Sesto Marelli