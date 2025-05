Compra condizionatori e una cucina e chiede finanziamento con documenti falsi | arrestato 70enne

Un 70enne di Curno è stato arrestato dopo aver tentato di ottenere un finanziamento per l'acquisto di condizionatori e una cucina a gas, presentando documenti falsi presso il Leroy Merlin. La prontezza della commessa, che ha notato anomalie, ha portato all'intervento dei carabinieri e al suo fermo.

Curno. Ha acquistato dei condizionatori e una cucina a gas al Leroy Merlin di Curno ed ha cercato di ottenere un finanziamento presentando però dei documenti falsi. La commessa del negozio si è accorta che qualcosa non andava ed ha chiamato i carabinieri. Sul posto sono arrivati i militari della stazione di Curno, che hanno verificato l’autenticità della patente. Era intestata a una persona realmente esistente ma la fotografia non corrispondeva al vero possessore del documento di guida. L’uomo, G.P., ragioniere napoletano di 70 anni, imprenditore nel settore dei fuochi d’artificio fino al 20024 e attualmente disoccupato, ha ammesso gli addebiti e ha consegnato i suoi veri documenti. Da alcune verifiche sono emerse anche delle segnalazioni da parte dell’istituto di credito Findomestic, relative ad altre operazioni del genere commesse in diversi negozi. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Compra condizionatori e una cucina e chiede finanziamento con documenti falsi: arrestato 70enne

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ecco come avere una cucina professionale a casa

Negli ultimi anni, le cucine professionali sono diventate ampiamente disponibili nelle case. Dato il numero crescente di persone che scelgono il ristorante per socializzare e la crescente fama acquisita dagli chef, non sorprende che i confini tra la sfera professionale e quella domestica non siano più così distinti.