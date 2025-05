Compleanno Moratti la festa a sorpresa per gli 80 anni | oltre 300 ospiti quanti ex Inter! Da Ronaldo a Zanetti | Ibra e Conceicao declinano l’invito

Compleanno Moratti, la festa a sorpresa per gli 80 anni: oltre 300 ospiti, quanti ex Inter! Da Ronaldo a Zanetti: il racconto della giornata. Massimo Moratti si aspettava di festeggiare il suo 80° compleanno in famiglia. I suoi figli però, come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, anno deciso di allargare l’invito a tutta la famiglia Inter. Per festeggiare il compleanno dello storico presidente nerazzurro, infatti, nel pomeriggio di oggi è andata in scena una festa a sorpresa nella sua tenuta di famiglia a Imbersago: presenti tantissime leggende del club meneghino. Da Ronaldo il fenomeno a Javier Zanetti, passando per Guarin, Cordoba, Pirlo, Pazzini, Toldo, Ventola, Adani, Julio Cesar e Cambiasso. Assenti, invece, come sottolineato dalla rosea, sia Conceicao che Ibrahimovic (i due milanisti hanno preferito declinare l’invito). 🔗Leggi su Internews24.com

