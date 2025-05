Compleanno Moratti, arrivano gli auguri di Mourinho: la bellissima dedica dello Special One all’ex presidente dell’Inter – FOTO. In occasione dell’ 80° compleanno di Massimo Moratti, anche José Mourinho non è voluto mancare all’appello per gli auguri allo storico presidente dell’ Inter. Ecco la bellissima dedica social fatta dall’allenatore portoghese, attualmente sulla panchina del Fenerbahce. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jose Mourinho (@josemourinho) IL MESSAGGIO – « il mio Presidente! Tanti auguri di buon compleanno!??? ». Intervistato sui canali ufficiali del club nerazzurro in occasione del suo compleanno, Massimo Moratti si è espresso così riguardo allo Special One. ALLENATORE DEL CUORE – «Non posso dire altro che Mourinho, intelligente e di successo. Ha avuto fiducia in ciò che gli ho detto, è l’allenatore perfetto. 🔗Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Compleanno Moratti, arrivano gli auguri di Mourinho: la bellissima dedica dello Special One – FOTO