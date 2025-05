Como danni alle auto e minacce | denunciato

Un 37enne di Tavernerio, già noto per furti su auto in sosta, è stato nuovamente denunciato dalla Squadra Volante. Accusato di tentato furto e violenza privata, è stato intercettato in via Scalabrini dopo aver causato danni ai veicoli e minacciato alcuni cittadini. Le telecamere di sorveglianza hanno immortalato la sua azione criminosa.

Era già stato arrestato per furti sulle auto in sosta nella zona di via Torno. Ora il 37enne di Tavernerio è stato nuovamente denunciato dalla Squadra Volante per tentato furto e violenza privata. La pattuglia era intervenuta in via Scalabrini per danni alle auto. Le telecamere lo hanno ripreso mentre rompeva i vetri e minacciava i passanti di non chiamare la polizia. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Como, danni alle auto e minacce: denunciato

